Barcellona cancella la variante, emozioni garantite

TORINO - Il circuito di Barcellona cancella l’ultima chicane. Sembra una notizia più per i piloti e i tecnici che per gli appassionati. E forse lo è, ma solo in parte. L’ultima curva era stata modificata per ragioni di sicurezza e poi era stata introdotta questa variante nel tentativo di aumentare le possibilità di sorpasso. In verità, quello scopo non è mai stato davvero raggiunto, di sorpassi in quella zona non se ne sono visti molti, a volte ci sono stati contatti che hanno influito sull’esito delle gare. Adesso la pista, nella parte finale, porterà i piloti su un tracciato molto più fluido, visto che la chicane “spezzava” la sequenza delle due curve finali. Sulla pista verranno installate anche nuove barriere e alla fine del rettilineo, sul quale adesso i piloti potrebbero arrivare ad una maggiore velocità, ci sarà una nuova via di fuga (più ampia e leggermente in salita).