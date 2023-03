F1, GP Bahrain: l'annuncio sulle condizioni di Stroll

ROMA - Il grande giorno è arrivato, la stagione 2023 di F1 è pronta a prendere il via con il GP di Bahrain . In vista del weekend di gara sul circuito di Sakhir, un grande punto di domanda aleggiava in casa Aston Martin , dove tenevano banco le condizioni fisiche di Lance Stroll , vittima, prima dei test della scorsa settimana, di un infortunio ai polsi in seguito a una caduta in bicicletta. Il pilota canadese era atteso in Bahrain, dove si è sottoposto ai controlli medici del caso, per verificare la sua idoneità o meno a gareggiare. Idoneità che è arrivata, come annunciato poco fa dalla F1: Stroll è quindi pronto a sedersi al volante della sua AMR23, con buona pace di Felipe Drugovich, il terzo pilota che ha ben figurato nei test, e Stoffel Vandoorne, e anche di chi sperava in un clamoroso ritorno di Sebastian Vettel (per la verità già ampiamente smentito dalla scuderia di Silverstone).

Le parole di Stroll

Aston Martin ha riportato anche le parole del proprio pilota, che ha dichiarato: "È stato frustrante non girare in Bahrain nei tre giorni di test. Ad ogni modo, visto il mio infortunio ai polsi, con il team abbiamo deciso che era meglio concentrarsi sul recupero, così da essere pronti per questo weekend e per tutta la stagione a venire. È stato un incidente sfortunato - racconta Stroll -: la ruota della mia bici è finita in una buca. Per fortuna il danno non è stato grave ed è bastata una piccola operazione al polso destro per sistemarlo. Voglio ringraziare la community della F1 per il supporto e per aver rispettato la mia privacy, così come tutto il team che mi ha aiutato nel recupero".