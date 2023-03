Bahrain, Verstappen già snobba la Ferrari: "L'unica minaccia è la Red Bull stessa"

ROMA - I semafori della F1 sono pronti a spegnersi per segnare il via alla stagione 2023, in cui ancora una volta l'uomo da provare a battere sarà Max Verstappen . Il pilota olandese, vincitore degli ultimi due campionati, è sicuro dei mezzi della propria Red Bull , sminuendo già il pericolo rappresentato dalle altre scuderie, Ferrari e Mercedes su tutte: "Noi stessi possiamo essere una minaccia: dobbiamo restare sul pezzo, non possiamo permetterci di commettere troppi errori. Non possiamo essere perfetti, tutti commettono errori, l’importante è farne meno possibili".

Le sensazioni di Verstappen

Verstappen ha poi raccontato le sensazioni derivanti dai test proprio in Bahrain: "Nei test abbiamo passato tre giorni positivi, abbiamo fatto progressi. Ma dobbiamo vedere se ciò si verificherà anche in questo weekend e in futuro, perché ogni pista è diversa. L’ambizione è sempre quella di migliorare un po’ in tutto - ha aggiunto il pilota della Red Bull -. Le sensazioni sono buone. Tutti hanno perso qualcosa in termini di prestazioni a causa delle modifiche al fondo. Cerchi sempre di recuperarle in qualche modo, bisogna trovare un nuovo bilanciamento; in questo senso abbiamo fatto un buon lavoro".