Ecclestone shock: "Ho tolto alla Ferrari un titolo Mondiale F1 e ho insabbiato tutto"

ROMA - Il Mondiale 2008 di F1 rimane una ferita ancora aperta per la Ferrari e per Felipe Massa, che hanno visto sfumare all'ultimo giro dell'ultimo Gran Premio il sogno del titolo, andato poi a Lewis Hamilton. Una beffa atroce, in una stagione segnata dallo scandalo denominato crashgate e attuato dalla Renault a Singapore. In quell'occasione, Nelson Piquet Jr., su indicazione della scuderia (come ammesso in seguito al licenziamento, due stagioni più tardi), andò a sbattere contro le barriere in un momento preciso della gara, provocando una safety car che favorì un ignaro Fernando Alonso, il quale vinse la gara, ma che favorì soprattutto Lewis Hamilton che potè laurearsi campione del mondo per la prima volta in carriera proprio con un sorpasso ai danni di Glock all'ultimo giro.

Dopo 15 anni, una clamorosa rivelazione di Bernie Ecclestone scatena nuovamente la furia dei tifosi della Ferrari: l'ex numero uno del Circus ha infatti ammesso che era a conoscenza che quello che era successo in casa Renault non era un semplice fatalità. Ecclestone decise di insabbiare tutto per "proteggere lo sport e salvarlo da un enorme scandalo", come ammesso in un'intervista a F1-Insider.