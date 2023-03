Ferrari, in Bahrein seconda fila: pole Verstappen, mossa Leclerc

SAKHIR - Max Verstappen conquista la pole position del GP del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2023 di F1. Il campione iridato in carica firma il miglior tempo in 1:29.708, precedendo di oltre un decimo il compagno Sergio Perez, per una prima fila tutta Red Bull. In seconda fila, ecco le Ferrari, tornate a brillare sul giro secco chiudendo non lontane dai rivali: Charles Leclerc è infatti davanti a Carlos Sainz. Il pilota monegasco è stato poi protagonista di una mossa a sorpresa nel finale di sessione, in cui non è sceso in pista, rinunciando all'assalto finale: il motivo è stato la volontà di salvare un treno di gomme in vista della gara. In quinta posizione, a oltre sei decimi, Fernando Alonso su un'Aston Martin che fin qui aveva stupito, poi, finalmente, ecco le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. In Q1 si è assistita anche al dispiegamento delle bandiere rosse, dopo pochi minuti: ancora protagonista la Ferrari di Leclerc, che ha perso dei pezzi, precisamente dal parafango anteriore destro e apparentemente dal fondo del retrotreno. Un contrattempo che non ha comunque inciso sul prosieguo della sessione.