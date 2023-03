F1 Bahrain, Verstappen: "Sorpreso dalla pole position"

SAKHIR - Max Verstappen è raggiante dopo aver conquistato la pole position nel GP del Bahrain. Il primo appuntamento della nuova stagione di F1 vedrà, infatti, l'olandese della Red Bull scattare dalla prima casella, al fianco del compagno di squadra Sergio Perez. Una pole certificata nel finale delle qualifiche, quando Charles Leclerc ha scelto di non scendere nuovamente in pista, e a detta sua sorprendente: "Il weekend è iniziato in maniera difficile, ieri non trovavo ritmo. In qualifica siamo riusciti a mettere insieme tutti i pezzi. Sono molto contento di essere in pole, è positivo per il team, vedendo anche un Checo così forte. La pole position è stata una sorpresa in positivo, dopo tutte le sofferenze avute nelle prove libere".