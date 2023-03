Ferrari? Nessuna speranza, per Russell "Sarà dominio Red Bull"

ROMA - Il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale di F1, ha visto un assoluto dominio della Red Bull, chiuso con la vittoria di Max Verstappen seguito dal compagno Sergio Perez. Un andamento che secondo George Russell nessuno può invertire o mettere in discussione. Dopo la gara di Sakhir, infatti, il pilota della Mercedes ha affermato: "Non credo che qualcuno possa lottare con loro, quest'anno; mi aspetto che vincano tutte le gare in questa stagione. Non vedo nessuno che possa sfidarli, per quanto vista in Bahrain. Magari non saranno sempre in pole, perché le Ferrari in qualifica sono molto competitive, ma poi in gara sono molto forti".