McLaren, caos pit stop ma Norris ci ride su: la battuta che fa sorridere la F1

ROMA - Non solo le difficoltà per la Ferrari, con il ritiro di Charles Leclerc: il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale di F1, ha creato diversi problemi anche alla McLaren. Se il rookie Oscar Piastri non è riuscito a concludere la gara, ciò che è balzato all'attenzione degli appassionati sono i sei pit stop effettuati da Lando Norris. Una situazione che lo stesso pilota ha voluto commentare con la consueta ironia: "L'aspetto positivo della gara di oggi è che i meccanici si sono allenati molto nei pit stop". "All'inizio abbiamo guadagnato qualche posizione - ha continuato Norris -, e poi di fatto dalla prima curva abbiamo cominciato ad avere problemi che ci hanno costretto a fermarci ai box ogni dieci giri. Il passo mi sembrava abbastanza buono, penso che avremmo potuto portare a casa qualche punto, per cui è un peccato aver avuto tutti quei problemi".