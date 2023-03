Red Bull e l'incubo di un Bahrain 2022-bis: la rivelazione di Newey

ROMA - Il primo weekend della stagione 2023 di F1 , con il GP del Bahrain , si è aperto con il dominio della Red Bull , che ha piazzato la doppietta con la vittoria di Max Verstappen e il secondo posto di Sergio Perez . Un dominio minato, per un momento, da una serie di problemi occorsi nel venerdì di prove libere. A spiegare il retroscena è stato Adrian Newey , intervenuto al podcast F1 Nation: "Le FP1 ci hanno tolto il sorriso, perché abbiamo avuto un po' di problemi, ma il team ha reagito bene. Abbiamo avuto un venerdì sera impegnato per venire a capo di questi intoppi: si è trattato di problemi nuovi e inaspettati dal punto di vista dell'affidabilità . Dall'esterno poteva apparire che tutto fosse a posto, ma in realtà la vettura non si comportava come il solito, la performance era cambiata sensibilmente".

Sospiro di sollievo

Affidabilità che era venuta meno all'esordio del 2022, sempre in Bahrain, quando a fare doppietta furono le Ferrari, con Charles Leclerc e Carlos Sainz, mentre la Red Bull fece un doppio "0", visto che sia Verstappen che Perez vennero lasciati a piedi dalle rispettive monoposto. "L'anno scorso fu un incubo - ha aggiunto Newey -. In generale, è dal 2011 che non vincevamo la prima gara, quindi abbiamo rotto una maledizione, in tal senso". Infine, un commento sugli spunti relativi all'affidabilità generale mostrata dai team: "È stato notevole come la griglia, in generale, abbia dimostrato un'affidabilità così notevole, considerando quanti pochi test abbiamo potuto fare".