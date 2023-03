Alonso, i perché di un successo che non finisce mai

TORINO - Come mai la Formula 1 è letteralmente impazzita per il grande ritorno sul podio di Fernando Alonso? Domanda più che lecita, se si pensa che sulla scena sono arrivati - poco alla volta - piloti di indubbio talento, che quando sono in pista sanno lottare senza risparmiarsi. Peraltro lottano anche quelli di minore classe, come s'è visto con Lance Stroll , che sarebbe dovuto rientrare dall’infortunio a Melbourne, ma ha stretto i denti ed è sceso in pista a Sakhir, con un’impresa più da pilota di moto che da pilota di auto.

Il peso del GP di Las Vegas

La sensazione è che, nella cornice scintillante di una Formula 1 in costante crescita (e chissà quanto peserà l’irruzione nel calendario del GP di Las Vegas che si annuncia estremamente “glam”) i piloti di nuova generazione tendano a tenere fuori dagli autodromi (non fuori dalla pista, come s’è detto) i lati più genuini delle proprie personalità. Inondano i social, nella maggior parte dei casi gestiti da appositi manager, mandando messaggi patinati e artefatti, stereotipati, con video tutti uguali, indipendentemente dalla piattaforma che usano (spesso più di una).

Hamilton non le manda a dire

Alonso e pochi altri, perlopiù meno giovani, sfuggono a questa categorizzazione. Certo, nei team radio o subito dopo la gara, quando l’adrenalina è tanta, qualche guizzo lo si coglie anche nei più giovani. Ma poca cosa rispetto al Fernando d’annata, che mandò a quel paese il muretto della Ferrari a Monza («certo che siete proprie dei geni...») o i motoristi della Honda a Suzuka («questo è un motore di Formula 2»). Anche Hamilton fa quel che vuole e, nella parte conclusiva della carriera, pure Sebastian Vettel lo faceva. Ora i piloti, già dalle categorie minori o nelle varie Academy della scuderie, imparano come devono comportarsi in pubblico, cosa possono dire e come devono dirlo. In questo contesto è ovvio che piaccia Alonso, sempre in grado di pungere. La gente percecispce il suo entusiasmo, la sua volontà, la forza d'animo. E quando deciderà di dire basta - cosa che fatalmente prima o poi accadrà - la sua mancanza si farà sentire.