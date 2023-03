F1, Hamilton è una furia con Mercedes: "Non mi hanno ascoltato"

ROMA - Lewis Hamilton non ha nascosto la delusione per il quinto posto nel Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento stagionale della Formula 1. Ai microfoni di un podcast della BBC, il sette volte campione del mondo si è mostrato irritato per il comportamento della Mercedes, che a sua detta non avrebbe ascoltato le sue indicazioni negli ultimi mesi: "Lo scorso anno ho detto al team quali problemi c'erano sulla macchina. Ne ho guidate così tante nella mia vita che so di cosa ha bisogno una monoposto e so quello che non serve. Penso sia una questione di responsabilizzazione, di ammettere e dire, sai che c'è, non ti abbiamo ascoltato, la macchina non è dove dovrebbe essere e dobbiamo lavorarci".