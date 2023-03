F1, rivoluzione Mercedes: novità in arrivo per Hamilton e Russell

ROMA - Doveva essere la stagione del riscatto in F1 , ma l'avvio non è stato dei più promettenti, e quindi ecco che Mercedes si prepara a un intervento drastico. Una vera rivoluzione per cercare di rimettere in piedi da subito la situazione, consegnando a Lewis Hamilton (protagonista di un duro sfogo con il team nelle scorse ore) e George Russell una versione aggiornata e funzionale della W14. Ad annunciarlo è Andrew Shovlin , direttore tecnico di bordopista per le Frecce d'Argento, il quale, nelle parole riportate da Crash-net, ha spiegato: "Dato il gap accumulato dai team davanti, stiamo lavorando a un cambio radicale. Attorno a ogni cambiamento sul lato aerodinamico c'è tanto lavoro da fare, tanto da sviluppare, per cui queste modifiche richiedono tempo per diventare una soluzione efficace dopo la galleria del vento".

Le parole dell'ingegnere

Una situazione per certi versi simile a quella della Ferrari, che a sua volta in questi giorni è stata interessata da cambi sostanziali. Tornando alla Mercedes, Shovlin ha proseguito spiegando in che direzione saranno rivolti gli interventi: "Il ritardo in qualifica era ampio, di oltre mezzo secondo, e in gara lo era ancora di più. Ciò era dovuto al fatto che quando hai tanto degrado la monoposto scivola, quindi le ruote si scaldano sempre di più e diventa difficile controllarle. C'è ancora tanto che dobbiamo capire per venire a capo del degrado in gara, un aspetto su cui l'anno scorso eravamo forti. Ovviamente abbiamo molte situazioni su cui lavorare, ma un altro è anche la velocità pura, non siamo abbastanza veloci".