Arabia Saudita FP1, Ferrari lontane: incognita motore per Leclerc e Sainz

GEDDA - Pomeriggio di lavoro e di prove per la Ferrari, che chiude la prima sessione di prove libere del GP di Arabia Saudita di F1 lontana dalla vetta e con diverse novità. Infatti, Charles Leclerc (che giovedì ha dovuto smentire le voci di mercato) e Carlos Sainz, come già annunciato, hanno corso con l'ala mono-pilone; non solo, perché su entrambe le SF-23 è stato cambiato il motore: una scelta che sembra essere stata presa per precauzione, dopo i fatti di Sakhir. Il Cavallino ha scelto di fare un lavoro diverso dalla concorrenza, concentrandosi sul passo gara e con una strategia diversificata, Leclerc con gomme soft e Sainz con le dure, utilizzando inoltre un assetto aerodinamico molto carico, e non al pieno della potenza, come emerge dalle velocità di punta. Tutto questo ha portato Sainz a chiudere settimo, mentre Leclerc addirittura undicesimo, rispettivamente a +1.307 e +1.501 da Max Verstappen, che era arrivato in Arabia Saudita in mattinata, dopo l'indisposizione che lo aveva colpito.