Ferrari, Red Bull e affidabilità: è una partita complessa

TORINO - La Ferrari ha cominciato la stagione con un evidente gap nei confronti della Red Bull, ma ha pagato anche una debolezza sul fronte dell’affidabilità (come ben si è visto in Baharin). A Jeddah, sorpresa: la super Red Bull deve cambiare centralina, batteria e cambio sull’auto di Sergio Perez e, prima delle qualifiche, anche il cambio su quella di Max Verstappen. In qualifica, poi, l’auto del campione del mondo s’è rotta per un guaio alla trasmissione, probabilmente un semiasse. Questo non significa certo che mal comune sia mezzo gaudio, ma serve a ridimensionare un po’ l’allarme che c’è intorno alla Ferrari, anche se per portare serenità - dopo la ridda di voci della scorsa settimana - servirebbe un risultato di prestigio.