Ferrari flop e rabbia anche in Arabia: altra doppietta Red Bull

JEDDAH - Anche in Arabia Saudita la Ferrari è fuori dal podio. Carlos Sainz e Charles Leclerc chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione nel secondo Gran Premio stagionale della Formula 1 . Sul circuito di Jeddah vince Sergio Perez , che dopo la pole position del sabato trionfa in gara davanti al compagno di squadra Max Verstappen , certificando nuovamente una doppietta Red Bull. Sul podio sale George Russell , che approfitta della penalità di 10 secondi comminata a Fernando Alonso per salire sul podio. Lo spagnolo chiude quindi quarto davanti all'altra Mercedes di Lewis Hamilton .

La cronaca della gara

Se Sainz alle prime battute viene sorpassato da Stroll scivolando quinto, più indietro Leclerc rimonta rapidamente tre posizioni ed entra subito in top ten. Il monegasco e Verstappen scalano rapidamente posizioni, l'olandese si avvicina a Charles il quale però rientra per una sosta record. Intanto il ritiro di Stroll ricompatta tutti beffando i ferraristi, che avevano appena effettuato il pit stop. Le rosse si ritrovano dietro a Verstappen, che regola Russell e Alonso lanciandosi dietro Perez. In Ferrari, con Sainz e Leclerc sesto e settimo, cominciano i momenti di tensione, tra gli ordini dati in ritardo via radio e una posizione mai ceduta dallo spagnolo. Nel mentre la Red Bull monopolizza le prime posizioni e firma la seconda doppietta, mai in discussione nella seconda parte di gara.