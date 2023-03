Ferrari, è già l'ora delle decisioni drastiche?

TORINO - La parola d’ordine è “non cedere al panico”. Alla Ferrari, dopo il secondo flop consecutivo al via di una stagione che era stata presentata come quella della grande rivincita, sono alle prese con un problema ricorrente (e caro a Crozza, sia quando imitava Binotto sia ora che imita Vasseur): capire perché la Rossa non va così forte come ci si attendeva che andasse. Il team principal del Cavallino batte i pugni ("Agli ingegneri dico: basta con le str...") parte da un presupposto chiave, ovvero che il progetto sia buono e che di tratta di gestirlo meglio. Detto con le sue parole, si deve estrarre tutto il potenziale che comunque c’è (a suo dire). I tifosi (e tutti gli uomini del Cavallino) non possono che augurarsi che le cose stiano davvero così. Ma a questo punto è lecito avere qualche dubbio: se è vero che nel 2022 (Vasseur in tutto questo non c’entra) si era cominciato a lavorare sul progetto 2023 proprio per non disperdere energie, come mai la situazione è quella che è?