Formula 1, mancano i sorpassi? No, sono in aumento!

TORINO - Mancano i sorpassi in questa prima fase della stagione di Formula 1? Non si direbbe, almeno a giudicare dai numeri. Se riguardiamo le due gare che si sono appena disputate, scopriamo che a Gedda ci sono stati più sorpassi che nel 2022 (75 contro 70, comunque tanti) e lo stesso dicasi per il Bahrain (85 sorpassi). La lotta in pista è dunque molto accesa, specialmente in quello che si chiama “midfield”. Del resto tecnici e ingegneri lo avevano già previsto a inizio 2021: il regolamento tecnico attuale finirà con l’avvicinare i valori in pista. Quel che non ci si aspettava è che la Red Bull fosse così straordinariamente superiore. E nemmeno ci si attendevano le difficoltà di Ferrari e di Mercedes. Ora l’opinione più diffusa è che sia le Rosse sia le Frecce d’Argento possano recuperare, ma sarà difficile insidiare Verstappen e Perez: questo è un dato acquisito.