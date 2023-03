Ferrari, è arrivato il momento della concretezza

TORINO. Concretezza, concretezza, concretezza. Il mantra della Ferrari è molto chiaro: da qui a quando arriveranno gli aggiornamenti della monoposto è severamente vietato accusare battute a vuoto. Dirette (cioè con Leclerc e Sainz) o indirette (cioè con le squadre clienti, tanto che su queste auto è stato cambiato a scopo precauzionale il motore). Il cronoprogramma per arrivare ad avere le modifiche non è stato reso noto, ma più o meno si è intuito che un primo step è previsto a Imola e uno in Spagna (al netto degli adattamenti che servono sulle varie piste).

Un cammino con molte tappe

Cosa significa concretezza? Significa lavorare al venerdì e al sabato pensando alla gara (peccato la pioggia nella seconda sessione di libere) più che alla qualifica, dal momento che sembra difficile - oggi come oggi - contemperare entrambi gli obiettivi. Il GP di Australia è il primo passo di questo nuovo cammino, che pone al centro l’esigenza assoluta di rilanciare la stagione, senza badare troppo al livello di competitività della Red Bull. E senza preoccuparsi dell’eventuale passo in avanti della Mercedes (che sta più o meno progettando un percorso simile a quello della Ferrari) o della capacità della Aston Martin di restare su questi livelli anche nei mesi a venire. Domenica sera (in Italia al mattino) ci sarà già un primo bilancio e sarà utile per capire con quale slancio le Rosse entreranno nel cuore della stagione.