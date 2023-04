F1, GP Azerbaijan: la classifica piloti aggiornata

MELBOURNE - La classifica piloti della Formula 1 vede Max Verstappen perdere qualche punto di vantaggio da Sergio Perez dopo il Gran Premio dell'Azerbaijan, quarto appuntamento stagionale. Il messicano, grazie alla vittoria sul circuito di Baku, accorcia sul campione in carica. Resiste il terzo posto in graduatoria per Fernando Alonso, che allunga su Lewis Hamilton, quarto. Quinta piazza per la Ferrari di Carlos Sainz, mentre arriva il primo punteggio importante per Charles Leclerc, terzo al traguardo e ora sesto in classifica.