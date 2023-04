Lapo Elkann sospinge la Ferrari: «Continuate così»

TORINO - Un podio che sa tanto di speranza. Forse pure di svolta. La Ferrari di Charles Leclerc terza a Baku, in Azerbaigian, alle spalle delle Red Bull di Perez e Verstappen. In tempi grami, un inizio, un'iniezione di fiducia per continuare a migliorare in vista di Imola. Carlos Sainzì, invece, ha perso il duello con Fernando Alonso, ex del Cavallino, giungendo quinto. E i tifosi che tifano con passione davanti alla tv raccolgono le prime soddisfazioni. Come il nipote di Gianni Agnelli che su Twitter scrive: «La Rossa oggi ci ha dato un po’ di luce - cinguetta

Lapo Elkann, sempre in prima fila quando si tratta di sostenere gli uomini di Maranello - Continuate così. #scuderiaFerrari #Forzacharles #ForzaCarlos».