F1, GP Miami: la classifica piloti aggiornata

MIAMI - Max Verstappen allunga su Sergio Perez nella classifica piloti di Formula 1 dopo la vittoria nel Gran Premio di Miami, valevole per la quinta tappa del Mondiale 2023. Il pilota olandese è ora avanti di 14 lunghezze rispetto all'altra Red Bull di Sergio Perez, secondo in graduatoria, mentre si conferma in terza piazza Fernando Alonso davanti a Lewis Hamilton. La Ferrari è quinta con Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc è settimo dietro a George Russell.