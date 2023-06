Diretta qualifiche F1 GP Spagna 2023: dove vederle in tv

BARCELLONA - Tutto è pronto per il Gran Premio di Spagna, valido come ottavo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. Dopo il weekend a Monaco, i piloti si daranno battaglia per la pole position sul circuito di Barcellona. La terza sessione di prove libere del GP è in programma sabato 3 giugno alle ore 12:30, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 16:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), oltre che in chiaro su TV8 e in streaming su Sky Go e NOW.