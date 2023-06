Shakira-Hamilton, la cena insieme e quella mano in pole position

Shakira e Lewis Hamilton: flirt in corso?

Successivamente sono apparse sui social altre foto della cantante a cena insieme ad Hamilton, Daniel Caesar, il cantautore sudanese Mustafa e la modella emiratina Fai Khadra, amica di Kendall Jenner. Il momento è stato immortalato in alcuni scatti che sono diventati virali sui social e dove i più attenti hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato: Hamilton che cinge Shakira col suo braccio sinistro. La sua mano è infatti ben visibile sul fianco della cantante. Il divertimento per la cantante e per il pilota pare però non essere finito qui. Nelle scorse ore Gossipame ha condiviso un filmato in cui si vede la coppia in una discoteca dove si vedrebbe Shakira insieme a Mbappé, Hamilton e Neymar. La popstar era già stata avvistata insieme a Lewis al GP di Miami.