Le Ferrari lottano ma Red Bull troppo forti: Austria, Verstappen cannibale

SPIELBERG - Max Verstappen vince il Gran Premio d'Austria, decimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota olandese domina un'altra gara ed è il primo a realizzare un poker nella storia del Circus, con vittoria di gara e Sprint dopo aver ottenuto il miglior tempo in qualifica shootout. Secondo posto per la Ferrari di ottimo Charles Leclerc, che ottiene il miglior risultato possibile e può guardare con maggiore ottimismo alle prossime gare. Completa il podio l'altra Red Bull di Sergio Perez, terzo dopo aver vinto il duello con un eroico Carlos Sainz. Nonostante la quarta posizione, infatti, lo spagnolo può dirsi soddisfatto di una prestazione che lo ha portato a giocarsi la top 3, sfumata anche a causa della penalizzazione di 5 posizioni per track limits. Quinta la McLaren di Lando Norris davanti all'Aston Martin di Fernando Alonso e le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell