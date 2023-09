Lapo Elkann applaude Sainz e la Ferrari: «Fantastico Carlos!»

TORINO - Poche parole, una grande gioia. La Rossa di Maranello che torna al successo con Carlos Sainz a Singapore fa sussultare i tifosi in tutto il mondo. E in prima linea c'è anche Lapo Elkann che twitta così: «Che bello vedere la Scuderia Ferrari lì dove merita. Oggi un fantastico Carlos». Il nipote dell'Avvocato appalaude lo spagnolo. Una gara da incorniciare. Quasi un miracolo nell'anno della F1 monopolizzata dalla Red Bull e da Max Verstappen: segno che il lavoro paga e a Maranello, nonostante le delusioni in serie, continuano a farlo duramente.