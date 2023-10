LOSAIL - La gara del Gran Premio del Qatar chiude il diciottesimo appuntamento della stagione di Formula 1. Si riparte dalla pole position di Max Verstappen, appena laureatosi campione del mondo grazie al secondo posto nella Sprint del sabato. Il via alla gara è fissato alle ore 19 di domenica 8 ottobre con diretta su Sky (canale 207), oltre che in streaming su Sky Go e NOW; la gara sarà visibile anche in chiaro in differita su TV8 dalle 21:55.