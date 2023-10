Verstappen cannibale, ma questa è Formula Sopravvivenza

Torino - Perché girare e montare tutto un anno dopo, affidandosi a Netflix o finanche a Brad Pitt. Drive to Survive è live, in pista, adesso. Basta andare a correre in pieno deserto, dove dopo il tramono si boccheggia come nelle nostre città a ferragosto, aggiungendoci qualche difficoltà, come un percorso d’addestramento da Marines. Vedi cordoli killer a forma di piramide che manco nei film di Alien contro Predator e che infatti distruggono le gomme (e le macchine: la Ferrari di Carlos Sainz che non parte proprio) e producono un effetto collaterale che ne produce a sua volta un altro ancora peggiore, come un circolo vizioso. Come preannunciato sabato (senza però avvertire i piloti, con lo spagnolo della Rossa furibondo: «Non ci ascoltano, non contiamo nulla»), la Fia segue la Pirelli e obbliga tutti a non usare più di 18 giri (compresi quelli percorsi nelle prove) ogni gomma, quindi a una gara con tre soste che la trasforma in una qualifica di 57 giri, perché non c’è gestione. Uno sforzo disumano, in abitacoli appoggiati sulle batterie e davanti a power unit da 1.000 cavalli che, come denuncia Estaban Ocon svelando di aver vomitato in corsa, diventano «forni da 80 gradi».