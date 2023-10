Ferrari giù dal podio ad Austin: Sainz 4° e Leclerc 6°, vince Verstappen

AUSTIN - Max Verstappen vince il Gran Premio delle Americhe , diciannovesimo appuntamento stagionale della Formula 1. L'olandese, partito dalla sesta casella in griglia, si prende senza troppe fatiche l'ennesimo successo e sul circuito di Austin precede Lewis Hamilton e Lando Norris . La Ferrari vede svanire il sogno di un podio, e deve accontentarsi del quarto posto di Carlos Sainz . Chi invece crolla nella parte finale è Charles Leclerc , a cui non basta la strategia a una sosta: per lui sesto posto dietro a Sergio Perez .

GP Austin: la cronaca

Bocciato in partenza Leclerc, bruciato sul rettilineo da Norris che si prende il comando, e tallonato da Sainz che si porta in terza posizione. Lo spagnolo, dopo un paio di giri aggressivi, sembra perdere la spinta iniziale e scivola in quinta piazza. Hamilton, dopo aver scavalcato Sainz, si mette alle spalle anche Leclerc. Quest'ultimo subisce poi anche il sorpasso di Verstappen. Charles, a differenza degli altri, punta però a una strategia con una sola sosta per massimizzare il risultato. Una scelta che purtroppo non paga, con il monegasco che termina la sua gara in sesta piazza.

GP Austin: l'ordine di arrivo

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Mercedes) Carlos Sainz (Ferrari) Sergio Perez (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Alexander Albon (Williams) Logan Sargeant (Williams) Nico Hulkenberg (Haas) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Kevin Magnussen (Haas) Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

DNF Fernando Alonso (Aston Martin)

DNF Oscar Piastri (McLaren)

DNF Esteban Ocon (Alpine)