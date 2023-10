CITTA' DEL MESSICO - La gara del Gran Premio del Messico chiude il ventesimo appuntamento della stagione di Formula 1. Si riparte dalla pole position di Charles Leclerc, dopo la stupenda qualifica del sabato che ha visto l'altra Ferrari di Carlos Sainz ottenere il secondo tempo dietro al monegasco. Il via alla gara è fissato alle ore 21 di domenica 29 ottobre con diretta su Sky (canale 207), oltre che in streaming su Sky Go e NOW. La gara sarà visibile anche in chiaro in diretta su TV8.