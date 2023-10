Le Red Bull bloccano la Ferrari di Leclerc: subito scintille in Messico

CITTA' DEL MESSICO - Subito brividi nel Gran Premio del Messico di Formula 1. Charles Leclerc, partito dalla pole position, viene raggiunto da Max Verstappen dopo una partenza perfetta di quest'ultimo. Dall'altra parte arriva anche l'altra Red Bull di Sergio Perez, che alla prima curva arriva largo e chiude su Leclerc. Il contatto non è dei più lievi, con il pilota di casa che finisce fuori dopo essere andato contro la Ferrari di Charles, venendo poi costretto al ritiro. Danneggiata invece l'ala di Leclerc, il quale però non rientra ai box per sostituirla.