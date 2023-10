Ferrari a podio con Leclerc in Messico: vince Verstappen, Sainz quarto

CITTA' DEL MESSICO - Max Verstappen vince il Gran Premio del Messico , ventesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il pilota olandese trionfa dominando tutta la seconda parte di gara dopo la bandiera rossa, chiudendo con un enorme vantaggio sulla Mercedes di Lewis Hamilton . Per il campione del mondo raggiunto Alain Prost a quota 51 vittorie nel Circus . A podio la Ferrari di Charles Lecler c, terzo dopo la partenza dalla pole, mentre Carlos Sainz chiude al quarto posto dopo aver cominciato la gara dalla prima fila, accanto al compagno. Quinta piazza in rimonta per la McLaren di Lando Norris davanti a George Russell , sesto al traguardo.

GP Messico: la cronaca della gara

Non la partenza migliore per Leclerc. Il ferrarista viene agganciato dalle due Red Bull e colpito in pieno da Perez, costretto al ritiro non prima di aver danneggiato l'ala di Charles. La scelta è quella di puntare su una sola sosta sfruttando le due di Verstappen, ma la bandiera rossa per l'incidente di Magnussen crea una seconda gara dopo la prima. Alla ripartenza l'olandese scappa, con Hamilton che sorpassa Leclerc per la seconda posizione. Il britannico resiste anche nell finale con gomma gialla, relegando Charles in terza piazza davanti a Sainz.

GP Messico: l'ordine di arrivo

Verstappen Hamilton Leclerc Sainz Norris Russell Ricciardo Piastri Albon Ocon Gasly Tsunoda Hulkenberg Bottas Zhou

OUT

Sargeant

Perez

Magnussen

Alonso

Stroll