Mercedes, fiducia Hamilton: la previsione per il 2024

ROMA - La Mercedes è riuscita in extremis a ottenere il secondo posto della classifica costruttori di Formula 1 davanti alla Ferrari . La Red Bull è però rimasta lontana e irraggiungibile per qualsiasi altro team, un aspetto che sia la casa della stella a tre punte che quella di Maranello intendono cancellare nel 2024. Di questa idea è anche Lewis Hamilton , che nella serata del Prize Giving della FIA ha parlato così in vista del nuovo anno: "Venerdì, quando stavo per partire, ho fatto un salto a che punto fossimo e, quando tornerò, sarà già diversa da come l'ho vista l'ultima volta. Ho piena fiducia in tutti coloro che ci stanno lavorando. E spero che il prossimo anno saremo in una posizione molto più competitiva rispetto alle ultime due stagioni".

Verso il 2024

"Penso sia sempre difficile dire come sarà la macchina - ha anche spiegato Hamilton -. Non sono un ingegnere, né un progettista. Quindi non è facile. E' sempre il momento più emozionante dell'anno, perché ho visto la macchina in galleria del vento, ci passo sempre quando vado in fabbrica per vederla evolvere in qualsiasi direzione finisca per andare".