Turrini sui rinnovi di Leclerc e Sainz: "Per la Ferrari è destabilizzante"

"C'è questa questione che è rimasta in sospeso. Nè Sainz, né Leclerc hanno fin qui posto il loro prezioso 'autografo' sul prolungamento del contratto che scade fra 12 mesi. Vasseur aveva detto che entro Natale contavano di annunciare i rinnovi, poi nell'incontro con la stampa ha detto 'Non siamo ancora pronti'. Io mi aspetto che arrivi un segnale prima del nuovo Campionato del Mondo perché sarebbe destabilizzante per la Ferrari andare in Bahrein con due piloti in scadenza . Né Leclerc né Sainz sono due yogurt, quindi mi auguro che nelle prossime settimane questa benedetta firma di entrambi arrivi". Sono le parole, negli studi televisivi di Sky, del giornalista e scrittore Leo Turrini , da sempre molto vicino ai fatti della Rossa di Maranello.

Sulla Ferrari nel 2024

"La Ferrari del '23 non è stata stabile sul piano della prestazione, su certe piste è andata forte su altre faceva fatica ad entrare tra le prime otto. Poi non era stabile sull'asfalto con problemi di aderenza e trazione. Gli ingegneri stanno trovando un equilibrio con un'esigenza di potenza. Il motore della Ferrari non è che non è competitivo, sono arrivate diverse pole position lo scorso anno. Serve equilibrio tra la potenza e la tenuta, detta così sembra semplice, ma sono tanti tanti anni che facile non è. Aggiungo un particolare: la Ferrari è dalle guerre puniche che ha questa incognita dell'usura delle gomme. Sono anni e anni che la Rossa non riesce a trovare il modo di non mandare troppo in fretta sulle tele le sue scarpe. Stanno lavorando anche sulle sospensioni, sulla distribuzione dei pesi a Maranello. Tutti dettagli che messi insieme diventano ostacoli, Si viene da un'annata nella quale l'identità delle difficoltà è stata compresa. Quando c'era 'Il Fu Mattia Pascal' Binotto si diceva sempre 'Dobbiamo capire', lo prendeva in giro anche Crozza. Adesso in Ferrari a capire hanno capito, adesso c'è da dare una soluzione al problema individuato. Io sono cautamente ottimista, fermo restando che, quando con le stesse regole tecniche hai un competitor che le ha vinte tutte, non è facile", conclude Turrini.