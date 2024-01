F1, l’addio azzurro che fa rumore: “Non ho avuto la possibilità di dire grazie”

"Non ho avuto la possibilità di ringraziare alcune persone quando ho lasciato la Haas. Vorrei ringraziare tutti i membri della squadra che non ho potuto salutare adeguatamente quando sono partito”. Sono le parole dell'ex team principal di Haas Günther Steiner, ospite dell'Autosport International Show, in seguito all'addio annunciato il 10 gennaio. Il manager italiano si è detto rammaricato per non essersi potuto congedare con i compagni di squadra. A guidare la scuderia sarà il giapponese Ayao Komatsu.