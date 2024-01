Ferrari-Leclerc, non si può più attendere per vincere

Se lo chiamano il Predestinato c’è un perché. La Ferrari ci crede, Charles Leclerc ovviamente pure. Non basta che sia forte, come ha dimostrato appena approdato in Formula 1 firmando un contratto quinquennale con il Cavallino. Deve essere anche vincente.

E per questo serve il connubio perfetto auto-pilota, come quello tra Max Verstappen e Red Bull e prima Lewis Hamilton e Mercedes, non a caso i due campioni più pagati e con già in mano un accordo per i prossimi anni. Adesso anche il monegasco, che come previsto (e di fatto annunciato da Frederic Vasseur nella cena di Natale a Maranello) ha rinnovato con la Ferrari senza dire per quanti anni. Si parla di tre, scadenza che porterebbe Leclerc a otto stagioni in rosso, come Kimi Raikkonen (non consecutivi), l’ultimo ad aver portato in Emilia il titolo mondiale piloti ormai 17 anni fa, nel 2007.

Leclerc e i sogni della Ferrari

Inseguendo i record di Michael Schumacher, irraggiungibile con i suoi 11 anni ma soprattutto 5 Mondali con la Scuderia. Leclerc e la stessa Ferrari sognano intanto di vincerne uno. Invertire una china fatta di tante promesse (Fernando Alonso, Sebastian Vettel...) e poca sostanza, confermata da due stagioni che dovevano cambiare le sorti della Formula 1 con i cambiamenti regolamentari. Ne è uscito un dominio totale del “bibitari”, anche se la Ferrari qualcosa di buono a fine dello scorso anno lo ha fatto vedere. Leclerc non ha aspettato di vedere all’opera la nuova macchina che verrà presentata il 13 febbraio e che in questi giorni stanno assemblando alla Ges. E non lo farà neppure Carlos Sainz, quasi sicuramente. La F1 ha bisogno di stabilità. E poi, “dettaglio” importante i sedili davvero buoni sono di fatto già tutti presi o prenotati. Meglio continuare a scommettere sul fatto di diventare il Messia Rosso. Anche con un aumento del già ricco stipendio (14 milioni più 5 di bonus) percepito nel 2023 e destinato a crescere solo in un modo: vincendo. Insomma, la Ferrari dipende da Leclerc e Leclerc dipende dalla Ferrari. E da entrambi dipende l’umore dei tifosi, che non vogliono più aspettare l’ennesimo cambio di regolamento (2026) per sperare di tornare a godere. Neppure Charles che avrà sicuramente messo clausole d’uscita. Ma quella è un’altra storia, ancora tutta da scrivere.