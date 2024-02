Horner sotto inchiesta, bufera Red Bull: “Condotta inappropriata”

LONDRA (Inghilterra) - Guai in vista per il team principal della Red Bull Christian Horner, finito sotto inchiesta nell'ambito di una indagine interna del team per "comportamenti inappropriati". Lo riferisce il quotidiano olandese De Telegraaf citando direttamente Red Bull Austria. Ad accusare Horner sarebbe sarebbe una dipendente proprio di Red Bull. Horner ha negato ogni accusa.

Il 50enne manager inglese, sposato dal 2015 con l'ex Spice Girl Geri Halliwell, è alla Red Bull dal 2005 e sotto la sua guida sono arrivati 7 Mondiali piloti e 6 titoli Costruttori, gli ultimi dei quali nella passata stagione dove la Red Bull ha vinto 21 Gran Premi su 22. La scuderia austriaca ha annunciato la presentazione della nuovo monoposto per il 2024, la RB20, per il 15 febbraio.