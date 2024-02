Ferrari, romba forte il motore della nuova SF-24

TORINO - A Maranello, oggi, non è una giornata come le altre. C’è qualcosa di nuovo nell’aria e non solo per il cinguettio degli uccellini. Suonano le campane. E il campanello. E romba il motore della nuova SF-24. Fa la differenza, eccome. «La SF-24 si accende per la prima volta!», scrive l’account della Ferrari, mostrando il video con l’ingresso in fabbrica. Il 13, martedì, la presentazione della nuova vettura che sarà affidata a Charles Leclerc e Carlos Sainz. E Lewis Hamilton? La guarderà con curiosità: lui arriverà l'anno prossimo...