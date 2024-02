Ferrari, Leclerc fa sognare i tifosi: "Non si corre per il secondo posto"

Charles Leclerc parla del futuro della Ferrari al Daily Mail e dell'obeittivo di spodestare Verstappen e la Red Bull al vertice della F1 nella prossima stagione. "Vincere il campionato è l'unico obiettivo che ho. Sono felice solo quando vinco, il secondo posto non è il mio obiettivo", parla chiaro il monegasco che aggiunge: "Vogliamo tutti vincere, ma guardando da dove siamo partiti rispetto allo scorso anno, la Red Bull aveva un grande vantaggio. Quindi ora dobbiamo colmare il divario il più possibile. Quindi faremo assolutamente tutto per provare a fare il passo che è il nostro obiettivo per sfidare". Una stagione che vedrà Leclerc al fanco di Sainz per l'ultimo anno prima dell'arrivo di Hamilton: "Abbiamo un rapporto molto speciale. Voglio dire, ovviamente siamo amici anche fuori dalla pista. Stiamo condividendo bei momenti. Passiamo così tanto tempo. Voglio dire, vedo Carlos più della mia famiglia perché abbiamo 24 gare adesso".

Leclerc e il parere sulla nuova SF-24

Leclerc prosegue: "Sono semplicemente super emozionato perché c'è così tanto lavoro da fare in questo momento. Come dicevo, abbiamo iniziato a sviluppare la nuova vettura già molti mesi fa, prima virtualmente al simulatore di Maranello, poi vedremo la prima parte fisica". Poi un parere sulla nuova SF-24: "Ieri ho visto l'auto, non ancora completamente verniciata, ma il primo modello. Quindi già lì inizi ad emozionarti e poi potremo guidare la macchina per la prima volta in occasione del lancio, che avverrà la prossima settimana, cosa che, ancora una volta, non vedo l'ora. Ci ??sono molti punti interrogativi. Naturalmente, abbiamo guidato la macchina, ma poi resta da vedere nella realtà, se tutto corrisponde a ciò che abbiamo provato nel mondo virtuale e nel simulatore, cosa che normalmente succede quando tutto va bene. D'ora in poi, sono davvero entusiasta di essere la prossima settimana e di provare di più la macchina. Voglio dire, ora con la tecnologia che abbiamo, è assolutamente incredibile quanto si avvicini al simulatore, ma possono esserci alcune correlazioni errate e nel corso degli anni cerchiamo sempre di oltrepassare i limiti e di avvicinarci il più possibile alla realtà. Fatto un ottimo lavoro, quindi sono sicuro che sarà molto simile a quello che ho provato sul simulatore".