F1 su Sky e Now: due grandi appuntamenti da non perdere

Milano, 16 febbraio. Una settimana straordinaria per gli appassionati di Formula 1 su Sky e in streaming su NOW, con due appuntamenti esclusivi a meno di due settimane dall’inizio del Campionato del Mondo 2024.



• Lunedì 19 febbraio, alle 21.15: FACCIA A FACCIA - FRÉDÉRIC VASSEUR •

Una intervista esclusiva alla vigilia della partenza della stagione: Carlo Vanzini, da anni voce della Formula 1 su Sky, ha incontrato a Maranello il Team Principal della Ferrari Frédéric Vasseur. La stagione d’esordio, il lavoro per preparare il 2024, la prospettiva Hamilton: sono solo alcuni dei temi toccati durante l’incontro con il responsabile Formula 1 della Ferrari che andrà in onda su Sky Sport Formula 1 e in streaming su NOW lunedì 19 alle 21.15 e disponibile anche on demand. Durante l’intervista, Vasseur ha parlato della stagione che sta per iniziare: “Durante la scorsa stagione abbiamo fatto numerosi miglioramenti. Nel 2024 dobbiamo basarci su questi passi avanti, la mentalità acquisita è ottima”. Su Hamilton: “E’ sempre stato molto esigente con se stesso e la sua squadra, tutti i campioni del mondo sono molto esigenti. Forse è per questo che arriva in Ferrari. Credo sia logico che un campione con grande esperienza e palmares come lui possa diventare un punto di riferimento per lo sviluppo futuro del team”. Sui piloti Ferrari: “Carlos ha capito la situazione e sono sicuro che andrà forte fino all’ultima curva della stagione. Charles è un ragazzo intelligente. Ha capito subito cosa potrà ottenere e imparare da questa collaborazione. La vive più che altro come una opportunità”.



• Da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio: I TEST IN DIRETTA •

L’avvicinamento al Campionato del Mondo di Formula 1 2024 entra nel vivo. Da mercoledì a venerdì sul “Bahrain International Circuit” di Sakhir andranno in scena tre sessioni di test ufficiali che vedranno in pista tutte le monoposto dei dieci team e saranno live su Sky Sport Formula 1 e NOW. Diretta anche sul canale Youtube di Sky Sport, l’account di Tik Tok @skysport e su skysport.it (solo per la sessione mattutina).

Sarà la prima occasione per vedere all’opera piloti e scuderie che si giocheranno il titolo mondiale 2024, a partire dal Gran Premio del Bahrain, il prossimo 2 marzo. Tutte le 24 tappe della stagione di Formula 1 2024 saranno in diretta su Sky e NOW.

La ventiquattro ore di test (otto al giorno per tre giorni) di Sakhir sarà raccontata da Carlo Vanzini e Matteo Bobbi mentre Mara Sangiorgio sarà la pit reporter. Durante tutta la tre-giorni ci saranno incursioni a sorpresa in cabina di commento degli altri elementi della “squadra F1 Sky”, di addetti ai lavori e di tanti personaggi appassionati di motori.

Lunedì 19 febbraio: FACCIA A FACCIA - Frédéric Vasseur

Alle 21.15 su Sky Sport Formula 1, in streaming su NOW e disponibile on demand

Mercoledì 21 febbraio: Prima giornata

• Test live Sky Sport Formula 1 dalle 8 alle 12.00 e dalle 13 alle 17

Diretta anche sul canale Youtube di Sky Sport, su Tik Tok @skysport e su skysport.it (unicamente la sessione mattutina)

• Speciale Reparto Corse Test Sky Sport 24 dalle 18.30

Conduzione Davide Camicioli, coordinamento Niccolò Severini



Giovedì 22 febbraio: Seconda giornata

• Test live Sky Sport Formula 1 dalle 8 alle 12.00 e dalle 13 alle 17

Diretta anche sul canale Youtube di Sky Sport, su Tik Tok @skysport e su skysport.it (unicamente la sessione mattutina)

• Speciale Reparto Corse Test Sky Sport 24 dalle 19.15

Conduzione Davide Camicioli, coordinamento Niccolò Severini

Venerdì 23 febbraio: Terza giornata

• Test live Sky Sport Formula 1 dalle 8 alle 12.00 e dalle 13 alle 17

Diretta anche sul canale Youtube di Sky Sport, su Tik Tok @skysport e su skysport.it (unicamente la sessione mattutina)

• Speciale Reparto Corse Test Sky Sport 24 dalle 18.30

Conduzione Davide Camicioli, coordinamento Niccolò Severini