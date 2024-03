Super Sainz carica la Ferrari per il Gp in Australia: “Si può vincere se…"

Carlos Sainz ha preferito farsi accompagnare su un carrellino alle interviste, segno che i postumi dell'intervento di appendicite subito due settimane fa si fanno ancora sentire. Questo non gli ha impedito di ottenere il posto in griglia al fianco di Max Verstappen . Dop Q1 e Q2 il primo posto sembrava a portata di mano: "Se due settimane fa mi avessero detto che avrei potuto scendere in pista a Melbourne e lottare per le prime posizioni ci avrei messo la firma. Certo, dopo le prime due sessioni ci avevo sperato. E magari se fossi stato al meglio ci sarei riuscito. Per battere Max bisogna essere al 100%. Darò il massimo, il passo gara sembra esserci. Se tutto sarà pefetto, si può vincere". Lo spagnolo della Ferrari ha poi ammesso: "Non sono ancora al 100% ma miglioro ogni giorno e non ho dolori, solo qualche fastidio. Per questo siamo intervenuti con qualche modifica al pedale del freno e sedile. Ora farò ancora fisioterapia per essere al meglio domani".

Le parole di Leclerc

"In gara tutto può succedere. Il nostro passo è buono e il podio resta il target. Per la vittoria, sorprese a parte, penso che Red Bull ne abbia di più". Charles Leclerc fatica a mascherare la delusione dopo le qualifiche del GP d'Australia, nel quale partirà dalla quinta casella della griglia. Proprio nella decisiva Q3 il ferrarista ha otteuto la peggior prestazione del sabato: "Per la pole abbiamo sottostimato la potenza messa in pista dalla Red Bull, io non ho massimizzato la macchina. Mentre ieri mi sentivo molto sicuro, oggi abbiamo perso un po' l'anteriore. Siamo intervenuti sull'alettone anteriore per provare a fare qualcosa, ma probabilmente siamo andati nella direzione opposta. Ora dobbiamo concentrarci su domani e sul passo gara".

Le dichiarazioni di Vasseur

"C'è mancato qualcosa in Q3". Le qualifiche del GP d'Australia hanno assegnato l'ennesima pole a Max Verstappen e Fred Vasseur, team principal Ferrari, guarda ormai alla gara: "Il fattore più importante saranno le gomme perché rispetto all'anno scorso abbiamo mescole più tenere di uno step e limitare il degrado nei primi giri con una gestione attenta potrà fare la differenza nel passo gara. Su questa pista inoltre le variabili esterne, come sospensioni e safety car, sono sempre possibili. Bisognerà saper girare a nostro favore le situazioni che si presenteranno". Il francese ha anche sottolineato la prima fila di Carlos Sainz: "E un risultato strabiliante se pensiamo che solo due settimane fa era in ospedale dopo l'operazione. Il suo recupero è stato eccezionale: grandi complimenti a lui e al suo staff che lo ha aiutato. Domani non sarà facile ma sono sicuro che la sua grinta gli consentirà di compensare eventuali svantaggi fisici".

Il commento di Verstappen

"Questa pole non era troppo attesa onestamente, sono molto soddisfatto di questa Q3, entrambe le uscite sono andate bene, me la sono goduta. Finora è stato un weekend un po' difficile però alla fine ce l'abbiamo fatta, sono soddisfatto". Lo ha detto il campione del mondo Max Verstappen, commentando la pole position, la terza stagionale, conquistata nel Gp d'Australia. "Nel Q3 sono riuscito a spingere fino al limite, ci sono cose che si possono sempre migliorare ma sono molto soddisfatto", ha aggiunto il pilota della Red Bull. "Le Ferrari sembrano molto veloci, c'è un po' un punto di domanda per domani, ma questo rende le cose più divertenti, lo scopriremo. Sarà una gara interessante", ha concluso Verstappen.