Sainz: "L'appendicite, la vittoria Ferrari e come ho superato Verstappen"

"Max (Verstappen, ndr)? Al primo giro ho capito che potevo stargli dietro e usare il Drs, che qui funziona molto bene. Poi lui ha perso tempo in curva 2 e 3 e l'ho passato. Subito dopo ha avuto problemi ai freni. Peccato, perché sarebbe stata una bella sfida per la prima posizione. Ma onestamente sono felice di portare a casa questa vittoria. Dovrei operarmi sempre di appendicite (ride ndr). Ho capito che avrei vinto dal secondo giro. Mi sono accorto che eravamo veloci e potevamo gestire le gomme. Ovviamente c'è sempre il rischio di una bandiera rossa o di una safety car, ma la gara è andata via pulita. Mi è dispiaciuto per l'incidente di George, spero stia bene".

Sainz: "Stagione strana, ma sono felicissimo"

"Sto bene, solo gli ultimi giri sono stati un po’ lunghi e mi mancava un po’ di forza, sinceramente è stata una gara molto pulita e ho potuto gestire le gomme e me stesso. Sono felicissimo perché dopo quello che è successo quest’anno in generale ti rendi conto che la vita è così. Inizi l’anno con la notizia del non rinnovo e ti prepari per fare la miglior stagione possibile che puoi fare con tutto l’allenamento possibile. Arrivi in Bahrain e ottieni il podio, ti rendi conto di iniziare bene la stagione e poi arriva questa appendicite. Non sai quando torni, poi torni e vinci. La vita è molto bella e difficile, e ora sono molto felice. Questa vittoria dimostra che quando fai le cose bene e lavori bene tutto si può fare. Abbiamo lavorato bene durante l’inverno, abbiamo dato alla squadra indicazioni molto chiare su dove migliorare la macchina, e quest’anno la squadra ha portato una vettura che ci permette di spingere di più e fare meno errori, oltre a essere più veloci. Quando mi dai una macchina così bella posso vincere. Questo circuito è particolarmente buono per noi, lo abbiamo visto nel 2022 e anche l’anno scorso. Questa, però, è un’altra macchina, mi diverto di più a guidarla e oggi ho potuto gestire le gomme comodamente e ho fatto tutto quello che volevo, superando Max all’inizio e mettendolo sotto pressione. È un gran passo avanti e sono molto felice”.