Ferrari, Leclerc e Vasseur tirano il freno: "Lotta con Red Bull? Troppo presto..."

MELBOURNE (AUSTRALIA) - "Non potevamo fare meglio per la squadra. Non sono stato in grande forma né ieri né oggi, però con il secondo posto e il giro veloce abbiamo ottenuto i punti che volevamo. Carlos ha fatto un grandissimo lavoro e sono contento per il team con questa doppietta: è quello che dobbiamo cercare di fare fino alla fine della stagione". Così Charles Leclerc ha commentato il secondo posto al GP d'Australia, chiuso dietro al compagno di squadra e davanti a Lando Norris, sul gradino più basso del podio.

Ferrari, Leclerc commenta il GP d'Australia "Se guardiamo le prime tre gare non ce n’è stata una dove abbiamo detto ‘Potevamo fare meglio’, perché abbiamo massimizzato tutto quello che avevamo nella macchina, e dobbiamo continuare così - ha proseguito -. Il feeling non è tornato esattamente come venerdì quando ero molto a mio agio con la macchina. Lo stint in cui abbiamo fatto fatica è stato il primo con le dure e con la Safety Car che mi ha procurato del graining, e da lì non sono riuscito a recuperare la gomma. Il terzo stint era buono, ma nel complesso la gara non è stata sufficientemente buona per recuperare su Carlos, che ha fatto una gara eccezionale“, sottolinea il monegasco nell'analizzare il terzo appuntamento della stagione di F1.

Leclerc felice ma... “Avrei fatto fatica a raggiungere Carlos, anche perché avevamo due strategie diverse, però ci credi fino all’ultimo - ammette -. Anche all’ultimo stint mi sono detto che avrei potuto farcela, però che vinca Carlos o io per il team è uguale ed è una grande giornata, perché la doppietta è il miglior risultato possibile. È brutto dirlo in una giornata in cui siamo tutti contenti, ma dobbiamo tenere i piedi per terra. abbiamo fatto una gara in cui eravamo molto forti, ma non dobbiamo dimenticare che al giro 4 non c’era più Max, che di solito è il punto di riferimento in gara. Dobbiamo però essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto e di continuare a lavorare. Sappiamo di non essere ancora al livello della Red Bull in gara, ma sappiamo anche che siamo il team che è migliorato di più negli ultimi sei mesi, e questo mi dà tanta speranza".

Ferrari, Vasseur dopo la doppietta in Australia Frena l'entusiasmo anche il Team Principal del Cavallino Rampante Frederic Vasseur: “Dobbiamo goderci quello che è successo, ci sono 21 gare per lottare con Verstappen. Il passo è stato forte da subito, uno dei weekend più puliti degli ultimi anni”. Con Sainz e Leclerc la Ferrari piazza una doppietta che mancava dal Gp in Bahrein deel 2022. "Siamo stati costanti e abbiamo fatto il giro veloce. Ora dobbiamo costruire il resto della stagione partendo da qui - prosegue - . Ora ci godiamo questo risultato, poi penseremo a Suzuka. Ma di certo questa macchina è più facile da capire per noi e per i piloti. C’è ancora un po’ di margine di miglioramento per i prossimi weekend, ma questo vale per tutti. Non abbiamo più i test invernali, quindi ci servono un paio di eventi per capire meglio la macchina. Questo weekend siamo andati benissimo, ma alla fine in Giappone sarà una situazione completamente diversa e si ripartirà da zero. Non è detto che andrà sempre così, dobbiamo continuare a spingere e sviluppare con questa impostazione senza pensare che sia già stato fatto tutto. Il team è più che motivato e continueremo a spingere. L’impostazione del weekend è stata giusta, così come l’equilibrio fin dal primo giro del primo giorno. Tutto questo fa una differenza enorme perché possiamo concentrarci sui dettagli. Tutto è andato per il meglio, dall’inizio alla fine. Adesso godiamoci questo weekend, poi vedremo in futuro. Nessuno può sapere se questa doppietta sarebbe arrivata anche senza il ritiro di Verstappen. Se facciamo un paragone con il passo di Perez sembra gestibile, ma non possiamo saperlo ed è una situazione completamente diversa. Il passo è stato ottimo sin dall’inizio, direi uno dei weekend più puliti dei miei ultimi 12 mesi. Dalle FP1 abbiamo trovato il passo giusto, siamo stati sempre davanti e molto costanti sul long run, e oggi in gara siamo andati benissimo“.

