Su Sky e Now volano gli ascolti per la Ferrari e Sinner

TORINO - Formula 1: il podio della Ferrari al GP d’Australia, in esclusiva live ieri dalle 5 del mattino su Sky e in streaming solo su NOW, ha raccolto davanti alla tv 407 mila spettatori medi complessivi e 635 mila spettatori unici, con una share record del 25,5%. Considerate repliche e sintesi, la gara ha raccolto nel complesso circa 960 mila spettatori medi. Ottimi gli ascolti del post gara, con 120 mila spettatori medi per Debriefing e 343 mila per Race Anatomy. La vittoria di Carlos Sainz su Charles Leclerc in differita dalle 14 su TV8 è stata vista da 1 milione 575 mila spettatori medi complessivi, con l’11,9% di share.

Ducati, che spettacolo anche in chiaro

MotoGP: il GP del Portogallo, in esclusiva live dalle 15 su Sky e in streaming solo su NOW, ha ottenuto un ascolto di 663 mila spettatori medi complessivi, con il 5,3% di share e 974 mila spettatori unici. Ottimi gli studi pre (195 mila spettatori medi complessivi) e post (203 mila spettatori medi complessivi). La gara, in differita su TV8, è stata vista in media da 982 mila spettatori complessivi.

Tennis da Miami, tutti con Sinner e non solo

Sempre in crescita gli ascolti del tennis su Sky: ieri il tennis da Miami ha infatti rappresentato il 30% dell’ascolto dell’intera giornata, la migliore dall’inizio del torneo ATP/WTA 1000 Indian Wells. In particolare, su Sky e in streaming su NOW, il match Sinner-Griekspoor ha raccolto davanti alla tv 377 mila spettatori medi complessivi su una durata di 2h30’ (al netto dell’interruzione). Musetti-Safiullin ha invece ottenuto 128 mila spettatori medi.