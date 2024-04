Cina, disastro Ferrari: bufera tra Leclerc e Sainz e Verstappen se ne va

SHANGHAI (Cina) - Quinta pole in altrettante gare per un super Max Verstappen che anche nel GP di Cina partirà davanti a tutti gli altri con il tempo di 1'33"660,. Il campione del mondo domina le qualifiche di Shanghai e condividerà la prima fila con il compagno Perez. Poi Alonso e le McLaren di Norris e Piastri. Più indietro le deludenti Ferrari con Leclerc 6° seguito da Sainz al termine di un duello di fuoco iniziato nella Spint Race e proseguito nelle dichiarazioni con il monegasco particolarmente arrabbiato per il comportamento dello spagnolo. Clima teso per la Rossa con i due piloti che dopo le ruggini non sono riusciti a rendere in qualifica. Sarà terza fila per Charles Leclerc e quarta per Carlos Sainz che durante le qualifiche si è reso protagonista di un incidente che ha portato allo stop della Q2 per alcuni minuti. Chiudono la top ten il britannico George Russell, Nico Hulkenberg e Valtteri Bottas.