Newey pronto per il dream team Ferrari con Hamilton: "Lascio la Red Bull"

Le parole di Newey

"Il mio sogno era quello di diventare un ingegnere di Formula 1, e ho avuto la possibilità di trasformare questo sogno in realtà - le parole del tecnico 65enne, riportate nel comunicato -. Ora è il momento giusto per passare il testimone ad altri e cercare nuove sfide. Sono fiducioso che il team di ingegneri sia ben preparato per il lavoro che porterà all'evoluzione finale della vettura", conclude confermando che la cura della monoposto sarà nelle mani di altri tecnici. "La sua visione e il suo genio ci hanno aiutato a vincere 13 titoli in 20 stagioni. Se ne va come una vera leggenda. È anche mio amico e qualcuno a cui sarò eternamente grato", dichiara tra l'altro il team principal, Christian Horner, ma il caso che lo ha coinvolto per presunti comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente e le tensioni createsi per questo all'interno del team hanno avuto un ruolo decisivo nella decisione di Newey di chiudere il suo rapporto, come potrebbero averlo per il futuro di Verstappen.

Ferrari, il sogno dream team come fu con Schumi e Todt

A questo punto c'è solo da attendere l'annuncio di quello che sarà davvero il dream team Ferrari a partire dalla prossima stagione. Prima il colpo incredibile con Hamilton, che lotterà in rosso per il suo ottavo campionato del mondo, oltre ogni limite, poi questo di Newey orchestrato da Vasseur e chiuso probabilmente con il blitz inglese di questi giorni. A quasi vent'anni dall'ultimo titolo mondiale i tifosi del Cavallino tornano a sognare una nuova era di vittorie: da Todt, Schumacher e Brawn a Vasseur, Hamilton e Newey. Con Leclerc chiamato ad essere ancora più forte.