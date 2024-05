Gp Miami, gara Sprint: Leclerc secondo dietro Verstappen, Sainz quinto. E Zidane sul podio!

Max Verstappen su Red Bull ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Miami di F1. Il pilota olandese, leader del Mondiale, è partito dalla pole position ed è rimasto in testa dall'inizio alla fine della gara. Secondo posto per la Ferrari di Charles Leclerc, partito dalla prima fila. Terza l'altra Red Bull del messicano Sergio Perez. Solo quinto posto per l'altra Ferrari di Carlos Sainz Jr, preceduto anche dalla Racing Bulls di Daniel Ricciardo. Primi punti stagionali per l'australiano. Entrano in zona punti anche Oscar Piastri su McLaren, Nico Hulkenberg su Haas e Yuki Tsunoda su Racing Bulls. Il giapponese è stato preceduto in pista da Lewis Hamilton su Mercedes che è stato però successivamente penalizzato retrocedendo in 16/a posizione. Fuori al primo giro la McLaren di Lando Norris dopo un contatto con la Aston Martin di Fernando Alonso. Lo spagnolo in difficoltà ha chiuso al 17° posto davanti soltanto a Kevin Magnussen su Haas penalizzato dalla giuria per una serie di manovre oltre i regolamenti.