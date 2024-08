F1, Leclerc e Sainz in coro a Zandvoort: “Non siamo veloci, anche qui in difesa”

Leclerc: "Ambire a nulla di speciale"

«La McLaren che è riuscita a fare grandi passi avanti molto rapidamente e anche la Mercedes è cresciuta nelle ultime gare, mentre sfortunatamente noi abbiamo avuto un po’ più di difficoltà. Ma ci stiamo lavorando» ammette Leclerc. E il fatto di non avere grandi novità, che dovrebbero arrivare la prossima settimana a Monza, significa non poter ambire a nulla di speciale in Olanda. «Non mi aspetto di tornare al livello di performance che abbiamo avuto fino a Montecarlo, non abbiamo più quel ritmo - chiarisce Charles -. È una questione di prestazioni. Non abbiamo un problema particolare, semplicemente non siamo abbastanza veloci. Nelle ultime due gare prima della pausa siamo riusciti ad ottimizzare quello che avevamo a disposizione, portando a casa il massimo dei punti possibili. E questo è l’obiettivo a cui possiamo puntare fino a quando non avremo a disposizione gli aggiornamenti, poi speriamo di poterci rimettere in gioco».

Coincidenza totale di vedute con Sainz, alla prima uscita dopo l’annuncio del contratto con la Williams. «Mercedes e McLaren ci hanno superato e come la Red Bull sono molto competitivi. Credo però che noi abbiamo capito esattamente cosa è andato storto con i pochi pezzi che non hanno funzionato come ci aspettavamo. Se saremo capaci o avremo abbastanza tempo per recuperare e tornare in lotta però non lo so, dipende anche da come svilupperanno gli altri».

Sainz: "Mesi duri della mia carriera". Leclerc: "Mi mancherà"

Carlos a Zandvoort ha parlato anche dell’accordo con il team di Grove. «Sono stati sette mesi molto duri della mia carriera, in cui ho dovuto affrontare tutto quello che è successo a gennaio (l’annuncio dell’arrivo di Lewis Hamilton, ndr) in combinazione col dover dare il massimo come pilota Ferrari in un ambiente ad alta tensione. Ho scelto la Williams perché è la squadra con cui fin dall’inizio ho avuto ottime sensazioni e ottime conversazioni. Sento che sono un team molto impegnato in F1, con un progetto molto valido per il futuro, una leadership molto forte e la volontà di riportare in auge uno storico team con un grande pedigree. Essere in prima linea è qualcosa che mi motiva».

Sulla separazione in rosso è tornato anche Leclerc. «Carlos mi mancherà come persona. Andiamo molto d’accordo, purtroppo in questo mondo tutto viene analizzato e criticato in modo eccessivo, ma abbiamo sempre avuto un bel rapporto. Condividiamo molti interessi e ci sono ricordi che porterò con me per sempre. Indossando il casco, ci sono stati momenti in cui io l’ho odiato e lui ha odiato me, perché non vedevamo le cose allo stesso modo. Ma poi si aggiusta tutto parlandoci». Quindi una frase che sembra avere come destinatario Hamilton. «Nella mia carriera ho avuto la fortuna di trovarmi sempre con compagni di squadra molto aperti alla discussione, in grado di separare ciò che accadeva in pista dal rapporto fuori pista. È successo con Ericsson, Vettel e ora con Sainz. Non credo di aver mai avuto un cattivo rapporto con un compagno di squadra, ma penso che questo faccia anche parte del mio carattere».