Ferrari, un altro capolavoro in Messico. Il Mondiale Costruttori è più vicino

Il fantomatico primo giro di Città del Messico. Da cronisti, un taccuino è sempre pronto all’uso, seppur ormai in formato digitale. Le statistiche prima del via del 20° GP del Mondiale 2024 di F1 dicevano: in tre occasioni (37,5%) il vincitore era partito dalla pole position in terra messicana e in 5 circostanze (62,5%) colui che si era imposto partiva dalla prima fila, considerando l’era turbo-ibrida. Tuttavia, il circoletto rosso era in una situazione particolare: in ben sette occasioni delle otto andate in scena (87,5%) nel lasso di tempo considerato (dal 2015 in poi), la gara centroamericana era stata vinta da chi aveva terminato in testa la prima tornata. L’unica eccezione nel 2019, con la Ferrari del monegasco Charles Leclerc che poi concluse quarto, nella prova griffata da Lewis Hamilton . Per un mero discorso statistico, trovarsi davanti a tutti al termine del primo dei 71 giri in programma poteva rappresentare una rassicurazione.

Carlos in modalità Schumi

Affrontare lo start e un rettilineo piuttosto lungo prima di curva-1, con l’effetto scia a sparigliare le carte, era effettivamente un bell’ostacolo da superare. Nel via Max Verstappen è stato il solito falco, adottando la sua mossa a buttar fuori dalla pista Sainz, ma il crash tra Tsunoda e Albon ha sedato tutti con l’ingresso della Safety Car. Sei giri di calma prima della tempesta, con lo spagnolo super in staccata su Max a prendersi la vetta restituendo lo sgarbo al via. La manovra del madrileno ha accesso le micce e i due litiganti di Austin a darsele come se non ci fosse un domani. Leclerc non si è fatto pregare e, mentre l’olandese andava oltre i limiti della pista nuovamente con Lando costretto ad allargare la sua traiettoria, ha fatto propria la piazza d’onore. Johnny Herbert e gli Stewards costretti agli straordinari e per l’olandese un bel pacchetto di secondi di penalità: due da 10”. Carlos in modalità Michael Schumacher dei bei tempi e Charles obbligato all’approccio da farmacista perché le temperature sono andate oltre il livello di guardia. Nel valzer dei pit-stop l’uno-due di Maranello è rimasto inalterato e Verstappen a scontare la sanzione, dando il via libera a Norris primo inseguitore delle Rosse.

Sfuma la seconda doppietta consecutiva

Tutti con le gomme dure per tirare fino alla fine e Sainz è stato saggio nella gestione, forte degli 8” circa di margine su Leclerc, più interessato a costruirsi un margine di sicurezza nei confronti di Lando. In tutto questo, domenica messicana da incubo per la scuderia di Milton Keynes, con Max obbligato a salvare il salvabile con un anonimo sesto posto e un Sergio Perez (17°) sempre più in confusione, prima rimediando anch’egli una penalità per essersi posizionato in maniera errata al via e poi danneggiando la RB20 per un confronto in pista con la Racing Bulls di Liam Lawson. Chissà se il neozelandese avrà pensato anche al possibile sedile nel team anglo-austriaco l’anno venturo. Ultime 20 tornate in cui Norris ci ha voluto provare, a suon di giri veloci, sfruttando molto bene i doppiati e forzando Charles all’errore nell’ultima curva prima del rettilineo davanti ai box. Seconda doppietta consecutiva sfumata, ma Cavallino Rampante nuovamente sul podio più alto a Città del Messico 34 anni dopo il sigillo di Alain Prost. Quarta vittoria in carriera nel Circus per Sainz e seconda stagionale dopo quella in Australia, a completare il suo week end strepitoso, davanti a un Lando on fire nel finale e a Leclerc con il giro veloce. -47 Norris in classifica generale da Verstappen a 4 week end dalla fine. Per Ferrari quinta vittoria nel 2024 e -29 dalla McLaren in seconda piazza nei costruttori. Appuntamento in Brasile nel prossimo fine-settimana (1-3 novembre).