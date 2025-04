Senna, il casco iconico venduto all'asta supera Leclerc: cifra da record

Ayrton Senna, battuto il record di Leclerc

Il casco, prodotto dalla Shoei in una versione più leggera e su misura del modello X-4, ha in bella vista la storica livrea gialla con inserti verdi e blu, insieme agli sponsor McLaren e Honda. Fu indossato da Ayrton Senna durante il fine settimana di Spa-Francorchamps 1992, che in tanti ricorderanno anche per l’incidente di Erik Comas, rimasto incosciente in pista dopo un violento schianto alla curva Blanchimont. Fu proprio il pilota brasiliano a fermarsi per primo: scese dalla sua monoposto, per poi spegnere il motore ancora acceso dell’auto di Comas e tenergli la testa per evitare ulteriori traumi, fino all’arrivo dei soccorsi. Un gesto che lo stesso Comas, anni dopo, ha commentato dicendo: “Senna mi ha salvato la vita”. La vendita del casco ha polverizzato il precedente record di 262mila sterline stabilito da Charles Leclerc con il casco usato nel GP di Monaco 2023, devoluto in beneficenza per gli aiuti post alluvione in Emilia-Romagna. Prima ancora, il record apparteneva a un casco di Senna del 1990, venduto a 139mila sterline.