Leclerc salta l'appuntamento media di Imola, ecco perché: la nota Ferrari

Da oggi prende il via il Gran Premio di Imola che si terrà correrà domenica 18 maggio alle ore 15 . La Ferrari , tramite i suoi account social ufficiali, ha fatto sapere che Charles Leclerc ha avuto dei problemi . Il pilota monegasco infatti non prenderà parte alla tradizionale giornata riservata ai media e dunque dovrebbe saltare sia la conferenza dei piloti sia il classico appuntamenoto del pit walk previsto per il tardo pomeriggio.

"Leclerc non sta bene", l'annuncio della Ferrari

"Charles non si sente bene e non verrà in pista oggi. Si riposerà e si concentrerà sul recupero e ci aspettiamo che sia in macchina domani" - si legge nella nota pubblicata dalla scuderia di Maranello sui propri profili social. Si tratterebbe di una semplice indisposizione e dunque nulla di grave. Leclerc infatti dovrebbe essere regolarmente in pista già da domani.